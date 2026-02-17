Alberto Axu Couture introduceert AI-tool voor virtueel passen van bruidsmode

Daar komt de bruid… De Nederlandse bruidsmodezaak Alberto Axu Couture, gevestigd in Zeist, zet een nieuwe stap in de digitalisering van de bruidsmodebranche met de lancering van een eigen AI-tool waarmee zowel trouwjurken als trouwpakken virtueel gepast kunnen worden.

Via de website van het label kunnen toekomstige bruiden en bruidegoms een foto van zichzelf uploaden en binnen enkele seconden zien hoe een ontwerp uit de collectie hen staat. De toepassing is geïntegreerd in het volledige online assortiment: van prinsessenjurken en A-lijn silhouetten tot zeemeermin modellen en moderne maatpakken.

Variërend oriëntatiegedrag

Met de introductie van de tool speelt het familiebedrijf uit Zeist in op het groeiende belang van digitale inspiratie in het aankoopproces van bruidsparen. Social media platformen zoals Instagram fungeren steeds vaker als startpunt voor de zoektocht naar de trouwoutfit, waar AI-gegenereerde modebeelden en virtuele paskamers inmiddels een vaste plek hebben, blijkt uit het persbericht.

“Wij zien dagelijks hoe social media het oriëntatieproces van bruidsparen beïnvloedt,” zegt oprichter en designer Alberto Axu in een persbericht. “Inspiratie begint online. AI groeit zo snel dat je het als ondernemer niet kunt negeren. In plaats van af te wachten, hebben wij ervoor gekozen om het zelf te ontwikkelen en te integreren in onze bruidswinkel.”

Fysieke winkel blijft het centrale punt

Ondanks de digitale innovatie blijft de fysieke winkel in Zeist het centrale punt van het bedrijf. Alle ontwerpen worden daar nog altijd volledig op maat gemaakt door het eigen atelier. De virtuele paskamer is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de bestaande service: na het online passen kunnen klanten kosteloos een afspraak maken om het geselecteerde ontwerp in het echt te ervaren.

Toepassing van AI in gepersonaliseerde retail

De stap van Alberto Axu Couture past in een bredere beweging binnen moderetail, waarin AI wordt ingezet om de klantreis persoonlijker en efficienter te maken. Zo introduceerde de Spaanse modeketen Mango in 2025 een AI-gedreven digitale stylist die via chat gepersonaliseerde looks samenstelt en stijladvies geeft. De tool maakt deel uit van het strategische groeiplan van het bedrijf en moet bijdragen aan een volledig geïntegreerde ‘phygital’ winkelervaring waarin online en offline kanalen elkaar versterken.

Ook in het multibrand segment wordt AI steeds vaker ingezet als verlengstuk van de fysieke service. De Belgische retailer SKM lanceerde eerder een online stylist die klanten begeleidt in het vinden van de juiste maat en pasvorm binnen een assortiment van honderdduizend artikelen. Volgens het bedrijf blijven klanten daardoor langer op de website, keren zij vaker terug en daalde het retourpercentage.