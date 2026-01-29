Allbirds sluit uiterlijk februari 2026 alle resterende full-price winkels in de VS

Duurzaam schoenenmerk Allbirds kondigt de sluiting aan van alle resterende full-price winkellocaties in de Verenigde Staten eind februari 2026. De beslissing markeert een belangrijke verschuiving in de fysieke retailstrategie van het bedrijf, met een prioriteit voor een slanker en kapitaalefficiënter bedrijfsmodel.

Het in San Francisco gevestigde bedrijf stelt dat de sluitingen een heroriëntatie van middelen mogelijk maken naar het e-commerceplatform, wholesale-samenwerkingen en internationale distributeurschappen. Volgens de groep bieden deze kanalen een groter bereik en een betere operationele hefboomwerking in vergelijking met het bestaande portfolio van fysieke winkels.

Joe Vernachio, de CEO, beschrijft de stap als cruciaal in de doorlopende herstructureringsstrategie van het bedrijf. “We hebben de afgelopen twee jaar ons portfolio van fysieke winkels opportunistisch verkleind,” aldus Vernachio in een persbericht. “Door deze resterende onrendabele winkels te sluiten, ondernemen we actie om de kosten te verlagen en de gezondheid van het bedrijf op de lange termijn te ondersteunen.”

Verschuiving naar wholesale en internationale distributie

De herstructurering volgt op een periode van financiële druk voor het merk. In het derde kwartaal, eindigend op 30 september 2025, rapporteerde Allbirds een daling van de netto-omzet met 23,3 procent naar 33 miljoen dollar (27,6 miljoen euro). Dit is een daling ten opzichte van de 43 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf schrijft een groot deel van deze daling toe aan structurele veranderingen. Dit omvat geplande winkelsluitingen en de overgang naar distributiemodellen in internationale markten.

Als onderdeel van de vernieuwde aanwezigheid, behoudt Allbirds een minimale fysieke aanwezigheid in de Verenigde Staten door de exploitatie van twee outletwinkels voort te zetten. Internationaal behoudt het merk zijn twee full-price winkels in Londen als belangrijke contactpunten voor het merk. Allbirds opende in 2020 een winkel in Amsterdam, maar deze is inmiddels gesloten.

De overgang van direct-to-consumer (DTC) retail naar wholesale is al gaande. Allbirds is van plan zijn aanwezigheid uit te breiden naar 150 gespecialiseerde winkels in het voorjaar van 2026. Hierbij wordt gebruikgemaakt van externe partners om klanten te bereiken zonder de overheadkosten van langlopende huurcontracten en winkelpersoneel.

Financiële vooruitzichten en verwachte besparingen

Allbirds verwacht dat de winkelsluitingen een ‘capital-light’ onderneming zullen zijn. Het bedrijf is van plan meer details te verstrekken over de verwachte besparingen op verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A) en de bijbehorende kaslasten. Dit zal gebeuren tijdens de conference call over de resultaten van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2025, die naar verwachting in maart 2026 plaatsvindt.

Voor het volledige jaar 2025 heeft het bedrijf zijn prognose voor de netto-omzet bijgesteld naar een bedrag tussen 161 miljoen dollar en 166 miljoen dollar. Deze vooruitzichten houden rekening met een geschatte impact van 23 miljoen tot 25 miljoen dollar. Deze impact is direct gerelateerd aan de sluiting van de Amerikaanse winkels en de overgang naar internationale distributeurs.

De groep blijft gericht op het verbeteren van de liquiditeit. Recentelijk is een nieuwe, op activa gebaseerde doorlopende kredietfaciliteit van 75 miljoen dollar veiliggesteld ter ondersteuning van de strategische transformatie.