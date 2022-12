Amazon wederom beboet: 3,3 miljoen aan Franse marktwaakhond

Amazon is door een Franse marktwaakhond 3,3 miljoen euro beboet, zo meldt RetailDetail. Volgens de waakhond zouden Amazon’s contracten met platformverkopers oneerlijke voorwaarden bevatten, die het bedrijf een maand te laat aanpaste. De clausules zouden Amazon bevoordelen en daarmee in strijd zijn met regels die de Europese Unie in 2019 heeft aangenomen.

De boete is een optelsom van een bedrag van 90,000 euro voor elke dag dat Amazon in overtreding was. Eind 2021 kreeg Amazon tot uiterlijk 22 maart van dit jaar om de “onevenwichtige clausules” in de contracten aan te passen. Echter kwam de aanpassing pas een maand na de deadline, op 28 april.

Een recent aangenomen Franse wet laat toe om dwangsommen op te leggen tot één procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf. Deze wet is in deze situatie voor het eerst toegepast. Amazon was op voorhand gewaarschuwd dat een boete van 90.000 euro per dag vertraging gelde.

Ook in 2019 werd Amazon in Frankrijk al beboet, destijds voor 4 miljoen euro door de handelsrechtbank van Parijs. Ook toen ging het om de contracten van het bedrijf. Frankrijk was daarnaast één van de eerste landen om een zogenaamde anti-Amazonwet te stemmen, die de macht van grote platformen beperkt, aldus RetailDetail.