Amsterdams streetwearmerk Four opent eerste permanente outletwinkel

Het Amsterdamse premium streetwearmerk Four breidt zijn fysieke voetafdruk uit met de opening van een eerste permanente outletwinkel in Batavia Stad Fashion Outlet te Lelystad. De nieuwe vestiging opent de deuren op februari 21 en markeert de derde fysieke locatie voor het label, naast de bestaande winkels Four en Four Kids in Amsterdam, aldus het persbericht.

De komst van de permanente winkel volgt op een eerdere, kortstondige samenwerking tussen het merk en het outletcentrum in 2023. Tijdens de Black Friday-periode van dat jaar exploiteerde het merk een pop-upstore die gedurende één week geopend was. Vanwege de positieve resultaten van deze tijdelijke interventie hebben Four en Batavia Stad, een dochteronderneming van het Britse VIA Outlets, besloten de samenwerking te formaliseren in een vaste winkelruimte.

De nieuwe locatie beslaat een oppervlakte van 196 vierkante meter en is gesitueerd in de nabijheid van internationale retailers zoals het Amerikaanse New Balance en Polo Ralph Lauren. Het assortiment in de outlet bestaat volledig uit items van het eigen label van de retailer, inclusief de collecties voor volwassenen en kinderen. De voorraad omvat onder meer hoodies, zip-ups, T-shirts en outerwear, waarbij de kortingen voor consumenten kunnen oplopen tot 50 procent.