Amsterdamse winkel Hartje Oost sluit deuren door cornaschuld

Koffieboetiek Hartje Oost op de Javastraat in Amsterdam moet haar deuren sluiten door coronaschuld, dat vertelt eigenaar Esther van der Vaart aan het Parool.

Hartje Oost bestond zo’n tien jaar en was al snel na opening een toonaangevende conceptstore: een kledingwinkel en café in een. “We werden ook wel gehypet. In elke gids met hippe koffietentjes stonden wij wel in de Top 5 te shinen”, zegt Van der Vaart tegen het Parool.

Achteraf had de winkel tijdens de coronaperiode beter dicht kunnen gaan. Hartje Oost heeft tijdens de pandemie nu net te weinig verlies gedraaid, waardoor Van der Vaart de NOW-steun van de overheid moet terugbetalen, plus de uitgestelde belasting. Ook had de winkel een huurachterstand, huurverhoging en steeg het minimumloon.

“Ik besloot open te blijven tijdens de coronaperiode, want we hebben een sociale functie”, zegt Van der Vaart tegen het Parool. “Mensen wonen hier op 60 vierkante meter, voor hen is het een vaste koffiebreak. En ook de ouderen, en de gekkies die hier altijd komen, daar moest toch plek voor zijn. Achteraf had ik beter dicht kunnen gaan. Ik heb nu net te weinig verlies geleden.”

De winkel is niet het enige bedrijf waarbij de kosten te hoog oplopen. Maandag werd bijvoorbeeld bekendgemaakt dat de grote Nederlandse franchisenemer van Vero Moda en Vila failliet is verklaard.