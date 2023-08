Grote Nederlandse franchisenemer van Vero Moda en Vila failliet

Doek B.V., Posteritas Holding B.V. en nog vijf andere gerelateerde entiteiten zijn failliet verklaard. Het faillissement werd vorige week uitgesproken en bleef tot nu toe onder de radar totdat het werd opgemerkt door RTL Nieuws. Doek is een grote franchisenemer van Deense merken Vila, Vero Moda en Pieces, zo blijkt uit de website van het bedrijf.

De entiteiten die failliet zijn verklaard zijn Best-Line B.V., Doek B.V., Free-line Utrecht B.V. Pcs-line Fashion B.V., Posteritas Holding B.V., Top-Line Fashion B.V., Vi-line Fashion B.V.

Het is belangrijk te benadrukken dat de failliete concerns franchisenemers waren. Franchising houdt in dat de franchisenemer, onder licentie van de franchisegever, het recht heeft om een filiaal met een bepaalde handelsnaam te exploiteren. Er is dus geen sprake van een faillissement bij Deense modegroep Bestseller of een andere entiteit van het Deense bedrijf.

Doek exploiteerde 14 winkels van Vero Moda, 11 van Vila en twee van Pieces. Op de website van Doek Retail is te lezen dat het bedrijf in 1987 franchisepartner werd van Hunkemöller en in 1999 ook franchisenemer werd van Deense modegroep Bestseller. Onder Bestseller vallen de merken Vila, Vero Moda en Pieces. In 2017 verkocht het de franchisewinkels van Hunkemöller aan Hunkemöller zodat het lingeriemerk de winkels zelf kon exploiteren.

Tegen RTL Nieuws meldt curator Hans Hendriks dat de 28 winkels die het concern heeft voorlopig open blijven. De kledingvoorraden worden met een kleine korting verkocht. De curator is positief over een mogelijke doorstart, diverse geïnteresseerden zouden zich al gemeld hebben.