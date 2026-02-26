Ann Demeulemeester opent tweede winkel wereldwijd in Milaan

Ann Demeulemeester heeft, zo blijkt uit een persbericht, een nieuwe boetiek geopend in Milaan, in het hart van de Quadrilatero della Moda (het modekwartier, red.). De winkel aan de Via Monte Napoleone 22 is de tweede monobrand locatie wereldwijd, na de flagshipstore in Antwerpen.

Met de opening zet het Belgische modehuis een volgende stap in zijn internationale retailstrategie. De Milanese boetiek fungeert als fysieke vertaling van de visuele taal en hedendaagse attitude die onder leiding van creatief directeur Stefano Gallici is geïntroduceerd.

Retailstrategie en positionering

Volgens het label is de nieuwe winkel meer dan een retailpunt alleen: het moet functioneren als een coherente uitbreiding van de merkidentiteit, waar mode, muziek, kunst, architectuur en andere culturele activaties in balans samenkomen.

Het interieurconcept in de Milanese boetiek

Het interieur sluit aan bij de ingetogen en contemplatieve signatuur die al sinds de oprichting met het merk verbonden is. De ruimte is niet opgevat als een klassieke winkel, maar als een omgeving waarin bezoekers zich verplaatsen en ontdekken, aldus het persbericht. Tijd, stilte en materialiteit staan centraal en creëren een immersieve merkervaring.

Ann Demeulemeester winkel in Milaan Credits: Ann Demeulemeester

De winkel, ontworpen door het Milanese bureau Storagemilano, beslaat 214 vierkante meter, verdeeld over twee niveaus. Twee grote ruimtes worden met elkaar verbonden door een trap naar de bovenverdieping, waar een exclusieve VIP-room is ondergebracht. Met deze opzet zet het modehuis nadrukkelijk in op high-end, gepersonaliseerde retailervaring.