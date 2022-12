Anna + Nina opent nieuwe winkel in Rotterdam

Het Nederlandse sieradenmerk Anna + Nina opent vandaag een nieuwe winkel in Rotterdam, zo meldt het merk in een persbericht.

De winkelopening is de vierde voor het bedrijf tot nu toe. Anna + Nina opende eerder al twee winkels in Amsterdam en één in Antwerpen. Ook wordt Anna + Nina verkocht door ruim 150 retailers wereldwijd.

“Rotterdam stond altijd bovenaan ons lijstje”, zegt de mede-oprichter Anna Lanoy Meijer in het persbericht. “Maar we zaten te wachten op de ideale locatie die zou passen bij ons merk, onze visie en esthetiek.”

Uiteindelijk is het duo gegaan voor een winkel aan de Pannekoekstraat.