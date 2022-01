Arket opent eerste Franse winkel in Parijs

Arket opent komend najaar zijn eerste winkel in Parijs, meldt het bedrijf in een persbericht. De opening betekent de eerste fysieke winkel van het Scandinavische mode- en lifestylemerk in Frankrijk en zal een brede selectie producten aanbieden zoals kleding en accessoires voor dames en heren, kinderkleding, lichaamsverzorging en interieurartikelen.

In een persverklaring reageert Pernilla Wohlfahrt, directeur van Arket, verheugd op de aangekondigde winkelopening: “Het is een perfecte locatie om het merk te presenteren en onze klanten de echte Arket-ervaring te kunnen geven”, laat ze weten. “We verlangen ernaar mensen in onze wereld te verwelkomen en te laten inspireren door de diversiteit van onze collecties, ontworpen om te beantwoorden aan de behoeften van een moderne garderobe.”

Arket heeft op dit moment 25 fysieke winkels verspreid over Europa, China en Korea en is online in 30 markten beschikbaar.