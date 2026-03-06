As Colour opent eerste Europese winkel in Amsterdam

Het Nieuw-Zeelandse kledingmerk As Colour opent op 1 april zijn eerste winkel in Nederland. De vestiging komt in De Negen Straatjes in Amsterdam en is tevens de eerste fysieke winkel van het merk in Europa, zo blijkt uit het persbericht.

Internationaal beschikt het merk over 27 verkooppunten en zes distributiecentra in Europa, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. De opening van de winkel in Amsterdam wordt de 28e winkel wereldwijd.

As Colour werd in 2005 opgericht in Auckland. Het merk ontwikkelt zogenoemde ‘blank apparel’: basisstukken die zowel als minimalistische kledingitems worden gedragen als worden gebruikt voor personalisatie, zoals zeefdruk en borduurwerk. De collecties worden ontworpen in Nieuw-Zeeland en bestaan onder meer uit T-shirts, hoodies, sweaters en hoofddeksels.