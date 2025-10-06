Asos lanceert live shopping-ervaring

E-commercegigant Asos lanceert een nieuwe video-shoppingervaring na een succesvolle proefperiode. Het concept, genaamd ‘Asos Live’, combineert content van creators met real-time shoppen. Klanten kunnen video's bekijken, live of on-demand, en de getoonde producten direct kopen.

Bepaalde afleveringen, zoals seizoensgebonden stijlgidsen als ‘Five Key Styles to Know This Season’ en ‘Top Three Jean Styles Every Wardrobe Needs’, hebben volgens Asos al voor een sterke betrokkenheid gezorgd. Volgens de retailer besteden klanten meer tijd op de site en converteren ze beter, waarbij 94 procent van de views via herhalingen plaatsvindt.

Asos Live. Beeld: Asos.

In een verklaring zegt Anthony Ben Sadoun, EVP van digitaal product bij Asos: “Modebewuste consumenten ontdekken tegenwoordig stijl via video en content van creators. Asos Live brengt die inspiratie direct in het winkelproces, waardoor klanten zich zelfverzekerd en geïnspireerd voelen en minder overweldigd worden door de keuzemogelijkheden.”

De lancering van Asos Live is onderdeel van een bredere strategie binnen het bedrijf. Deze strategie is gericht op het creëren van “meer inspirerende winkelervaringen” door updates van het platform. Deze inspanningen moeten de afnemende vraag van klanten tegengaan, die de recente financiële prestaties van Asos heeft beïnvloed. Recente ontwikkelingen zijn onder meer de integratie van de voorheen zelfstandige Marketplace, de lancering van premium merken en het aangaan van wholesale-partnerschappen.