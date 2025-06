Autovrij: Plan voor Britse winkelstraat Oxford Street wordt massaal gesteund

De plannen van de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, om de iconische winkelstraat Oxford Street autovrij te maken, zullen doorgaan na steun van zowel het publiek als lokale bedrijven.

Uit een consultatie over het project bleek dat ongeveer zeven op de tien partijen de transformatieplannen van Khan steunden, terwijl twee derde specifiek instemde met het voorstel voor een autovrije zone. De consultatie leverde 6.642 reacties op, volgens een persbericht van het kantoor van de burgemeester van Londen.

Bedrijven in het gebied rond Oxford Street hebben de plannen ook verwelkomd. De algemeen directeur van Selfridges, Meave Wall, zei dat het bedrijf "enorm enthousiast is over de hernieuwde inzet om dit gebied aantrekkelijker te maken", terwijl de algemeen directeur van John Lewis, Peter Ruis, zei dat de retailer gelooft dat "een autovrije zone een levendige, bloeiende winkelomgeving zal creëren".

John Lewis en Selfridges steunen de voorstellen

Dee Corsi, CEO van New West End Company, dat 600 bedrijven in het West End vertegenwoordigt, zei in haar eigen verklaring dat de resultaten "een belangrijke stap voorwaarts zijn in de transformatie van de belangrijkste winkelstraat van het land" en voegde eraan toe dat een "doordachte transformatie" "het gebied zal verbeteren en aanzienlijke economische voordelen zal opleveren voor de inwoners van Londen en de bredere Britse economie".

Khan introduceerde eerder dit jaar voorstellen om het gebied rond Oxford Street te moderniseren als onderdeel van een breder "transformatief" publiek project van 90 miljoen pond voor de winkelstraat. Het project hoopt de impact van de pandemie en de opkomst van online winkelen te verzachten, die Oxford Street beide in een precaire positie hebben gebracht, resulterend in de massale sluiting van winkels en een daling van het aantal bezoekers.

Zijn plannen, die grotendeels draaien om het autovrij maken van het weggedeelte tussen Orchard Street en Oxford Circus tot aan Great Portland Street, zijn bedoeld om de detailhandel te stimuleren en de groei te bevorderen, en tegelijkertijd meer nationale en internationale bezoekers aan te trekken. Het project zal verder bijdragen aan de voortgang van het onlangs gepubliceerde London Growth Plan, een 10-jarige groeistrategie die door Khan is geïntroduceerd.

De burgemeester zal nu met de overheid samenwerken om de nodige wetgeving te regelen voor een Mayoral Development Corporation die zich toelegt op de herontwikkeling van het gebied. Deze moet uiterlijk 1 januari 2026 worden opgericht, terwijl ook gedetailleerde verkeers- en snelwegvoorstellen zullen worden ontwikkeld.