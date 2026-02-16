Ballpark kiest Den Bosch voor derde winkel

De Nederlandse menswear retailer Ballpark zal op 4 april zijn deuren openen aan de Kruisstraat 16 in Den Bosch met een nieuwe winkel. Het bedrijf maakt het nieuws bekend via het zakelijke platform LinkedIn.

Ballpark blijft geloven in fysieke winkels

Na vestigingen in Weesp en Utrecht is Den Bosch de derde winkel voor de retailer. De keuze voor de stad is volgens eigenaar Menco Nieuwenhuis logisch vanwege het karakteristieke en onafhankelijke profiel en de waardering voor kwaliteit.

Met de opening onderstreept Ballpark zijn vertrouwen in fysieke retail, met de nadruk op persoonlijk contact, service en een duurzaam kwaliteitsaanbod.

Uniek leiderschapsconcept

Een van de kernprincipes achter Ballpark is eigenaarschap. De winkels worden niet geleid door traditionele filiaalmanagers, maar door zogeheten co-ondernemers die mede-eigenaar zijn van de winkel. Volgens het bedrijf zorgt dat voor een andere dynamiek op de winkelvloer en een direct effect op de klantbeleving. Het laten doorgroeien van medewerkers naar ondernemerschap vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.