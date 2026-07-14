Behind the Pines opent tweede winkel in Amsterdam

Outdoor- en lifestyleconcept Behind the Pines opent een tweede fysieke winkel in Amsterdam. Het merk heeft een winkelruimte gehuurd aan de Rozengracht 34 HS, zo blijkt uit een publicatie van Vastgoeddata.

Behind the Pines werd opgericht door Moran Eugster, Miquel Eugster en Matthijs Hol Horeman. De nieuwe winkel krijgt een assortiment gericht op buitensport-, lifestyle- en outdoorproducten.

De eerste fysieke vestiging van Behind the Pines bevindt zich aan de Ceintuurbaan 248H in de Amsterdamse wijk De Pijp.