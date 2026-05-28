Belgisch modemerk Les Jumelles opent pop-up in Amsterdam

Het Belgische mode- en lifestylelabel Les Jumelles onderzoekt de Nederlandse markt met een pop-up experiment. Van 9 tot en met 14 juni opent het merk een tijdelijke winkel aan de Keizersgracht 349 in Amsterdam. Dat heeft oprichtster Magalie Aerts bekendgemaakt tijdens het RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress.

Volgens Aerts is de korte openingsperiode een bewuste tactiek om 'FOMO' (fear of missing out) te creëren onder consumenten en zo de naamsbekendheid te stimuleren. De tijdelijke winkel volgt kort op de expansie in eigen land; begin april opende het label nog een vierde permanente Belgische vestiging in Hasselt.

In 2022 had het label ook een popup in Amsterdam, aan de Prinsengracht.