Belgische modeketen Paprika sluit alle Nederlandse winkels

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat het doek valt voor de Nederlandse winkels van de van oorsprong Belgische modeketen Paprika.

In een statement op sociale media en in een e-mail aan vaste klanten laat de modeketen weten: “Paprika past haar netwerk aan de marktomstandigheden; in een markt die ontwricht wordt door ultrasnelle mode, bevestigt Paprika haar commitment aan kwaliteit, duurzaamheid en service. We zijn helaas verplicht om, in dit veranderende landschap, de Nederlandse winkels te sluiten.” Paprika blijft actief in Nederland via de webshop.

Paprika kiest voor herpositionering

Paprika is een Belgisch modemerk, opgericht in 2003, dat zich specialiseert in plus-size mode tot maat 54. Sinds vorig jaar werkt het merk aan een vernieuwde merkidentiteit, met een eigentijdse stijl en een sterke focus op inclusiviteit. In de collecties staan comfort, kwaliteit en pasvorm centraal, met ontwerpen die verschillende silhouetten flatteren en geschikt zijn voor uiteenlopende gelegenheden. Inclusiviteit vormt daarbij niet alleen een uitgangspunt in het ontwerp, maar ook in het contact met klanten, zowel offline als online, zoals FashionUnited eerder rapporteerde.

Een turbulente periode voor Cassis Paprika

Sinds 2020 is het een turbulente periode voor moederbedrijf Cassis Paprika. Waar het bedrijf eerst nog modemerk Promiss overnam eind 2020 en een paar jaar later op zoek ging naar extra kapitaal voor internationale expansie, werden de berichten negatiever. Begin 2024 vroegen de zustermerken Cassis en Paprika bescherming tegen schuldeisers. De holdingmaatschappij van de twee merken ging failliet, maar de merken gingen samen verder. Begin september 2024 werd er echter een stil faillissement aangevraagd met het oog op een mogelijke overname, nadat eerdere herstelplannen waren vastgelopen. In de maanden daarna bracht het Luxemburgse investeringsfonds Futura Capital Fund een bod uit op ongeveer 70 procent van het winkelbestand en personeel van Cassis Paprika, dat later bindend werd verklaard. De rechtbank stemde in met een gedeeltelijke doorstart onder leiding van het fonds, waarbij 89 winkels en honderden arbeidsplaatsen werden voortgezet, terwijl circa 30 procent van de winkels definitief de deuren sloot, waarover FashionUnited de afgelopen jaren regelmatig berichtte.

Vanwege de overname gingen de Nederlandse Paprika-winkels en de webshop in oktober 2024 tijdelijk dicht. De winkels heropenden al na een week, de webshop volgde in december van dat jaar. In mei 2025 meldde het merk nog dat het 89 winkels had verspreid over België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland.