Belgische zelfstandige retailers melden omzetdaling in winterseizoen

De milde weersomstandigheden in heel België hebben een negatieve impact gehad op de afgelopen najaarsverkoop. Dit resulteerde in een omzetdaling van 4 procent voor zelfstandige moderetailers. Gegevens van Mode Unie (de Belgische federatie voor de zelfstandige modehandel) en ondernemersorganisatie UNIZO wijzen uit dat de meerderheid van de handelaars moeite had om het niveau van vorig jaar aan te houden.

Uit een enquête onder modewinkeliers bleek dat 54 procent van de respondenten een daling in de verkoop ervaarde vergeleken met dezelfde periode in 2024. Waar 28,7 procent van de retailers stabiele cijfers rapporteerde, zag 17,3 procent de omzet stijgen. Het verkoopseizoen begon met sterke prestaties in september, maar de vaart raakte eruit toen de temperaturen ongewoon hoog bleven in oktober, november en medio december.

Veranderend consumentengedrag en voorraaduitdagingen

Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, merkte op dat consumenten steeds vaker een aankoopstrategie hanteren op basis van directe noodzaak. "De overvloed aan verschillende kanalen om altijd en overal te winkelen biedt de consument dat comfort," aldus Delanghe. Als gevolg hiervan bleven zware winterartikelen zoals jassen en laarzen in de rekken hangen door het uitblijven van koud weer.

De sector nam ook een opmerkelijke daling waar in de uitgaven aan cadeau-artikelen bij zelfstandige boetieks tijdens de kerstperiode. Hoewel de drukte in de winkelstraten tijdens de laatste twee weekenden van het jaar toenam, toonden shoppers doelgerichter koopgedrag. Delanghe observeerde dat klanten goed geïnformeerd zijn en minder impulsaankopen doen; elke uitgave wordt zorgvuldig overwogen.

Zorgen over fiscaal beleid en verwachtingen voor de wintersolden

De retailsector uitte haar teleurstelling over het besluit van de federale regering om de geplande pakkettaks op Belgisch niveau niet in te voeren. Mode Unie en UNIZO vinden dit een gemiste kans om eerlijkere concurrentie te creëren tussen niet-Europese e-commercebedrijven en lokale retailers. Beide organisaties zijn van plan het voorstel op de agenda te houden om de lokale handel als belangrijke werkgever te ondersteunen.

Ondanks het moeilijke seizoen blijven retailers optimistisch over de komende wintersolden, die op zaterdag 3 januari 2026 van start gaan. Ongeveer 73 procent van de Belsgische zelfstandige moderetailers verwacht dat de verkoop de resultaten van januari 2025 zal evenaren of overtreffen. De recente komst van kouder weer heeft het vertrouwen gesterkt dat koopjesjagers aangetrokken zullen worden door de hoogwaardige resterende voorraad.

Zelfstandige winkeliers zijn van plan de kortingsperiode te beginnen met een gemiddelde prijsverlaging van 30 procent. Deze startkorting ligt in lijn met de trends van voorgaande jaren. Recente gezamenlijke promoties tijdens het laatste weekend van december hebben de eindejaarscijfers al een nodige duw in de rug gegeven, wat zorgt voor een positievere vooruitblik op de overgang naar het nieuwe jaar.