Bershka bereidt sprong naar Verenigde Staten voor en lanceert nieuw winkelconcept in Spanje

Madrid – Bershka, het belangrijkste jongerenmodemerk van de Inditex-groep en na Zara het merk met de hoogste omzet, zet zijn gestage groei in het fysieke retailkanaal voort. Dit gebeurt met de heropening van zijn flagshipstore in de stad La Coruña. Dit verkooppunt is niet zomaar een winkel, maar het meest iconische in zijn commerciële netwerk. Hier introduceert het merk zijn nieuwste winkelconcept, terwijl de laatste voorbereidingen voor de lancering in de Verenigde Staten worden getroffen.

De winkel bevindt zich in het hart van de stad, aan de Plaza de Lugo, waar ook de belangrijkste ketens van Inditex zoals Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear en Zara Home gevestigd zijn. De winkel heeft een commerciële oppervlakte van 710 vierkante meter, verdeeld over de begane grond en de kelder. De ruimte is volledig gerenoveerd, wat heeft geleid tot het ontwerp en de implementatie van een nieuw winkelconcept, exclusief ontwikkeld voor deze locatie. Dit neemt niet weg dat Bershka hiermee de hoofdlijnen van zijn nieuwe winkelmodel onthult. Dit model wordt zowel toegepast bij de opening van nieuwe verkooppunten als bij de renovatie van belangrijke locaties zoals deze in La Coruña. Net als andere belangrijke Inditex-winkels in de stad, fungeert deze winkel als proeftuin voor strategieën, concepten en innovaties die later wereldwijd worden uitgerold.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

Naast de implementatie van oplossingen die de winkelervaring van klanten moeten verbeteren, zoals zelfscankassa's en een speciale ruimte voor het ophalen en retourneren van online bestellingen, ligt de focus dit keer op de ruimte zelf. Met de esthetiek van de omgeving wil de keten zijn sterke betrokkenheid bij de fysieke winkel benadrukken, zowel als verkoopkanaal als een plek om de band met de klantengemeenschap te versterken.

“Met deze nieuwe ruimte bevestigt Bershka zijn visie op commerciële architectuur als een instrument dat identiteit kan opbouwen, de winkelervaring kan verrijken en een nauwere band kan creëren tussen het merk en de mensen”, benadrukt de directie van het jongerenmodemerk. Deze verdediging en opwaardering van het fysieke kanaal wordt gerealiseerd door een ‘nieuw concept’ van de winkel, waarvan het ontwerp ‘exclusief voor deze locatie’ is gecreëerd.

Meer ingekapselde ruimtes, met een zintuiglijkere sfeer

Van het algemene naar het specifieke: ondanks het unieke karakter van deze vernieuwde Bershka-winkel in La Coruña, wordt een duidelijke stap voorwaarts gezet. De keten evolueert van de grote, open expositieruimtes die voorheen domineerden naar interieurs die veel meer zijn opgedeeld in verschillende zones met een ‘menselijkere’ schaal. Deze zones hebben een rijkere en zintuiglijkere sfeer gekregen, zowel door een specifiek aanbod als door het gebruik van zorgvuldig geselecteerde materialen voor het ontwerp en de constructie.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

De nieuwe trend in de ruimtelijke concepten van Bershka-winkels, zoals te zien is na de opening van de nieuwste winkel in Zweden en nu in La Coruña, is duidelijk. De flagshipstore aan de Plaza de Lugo heeft een intern opgedeelde ruimte met verschillende sferen, wat zorgt voor een ‘vloeiende en intuïtieve’ route door de winkel. Dit is een evolutie die verder gaat dan de ruimtelijke vloeibaarheid van het vorige winkelmodel, waar elementen zoals trappen, displaymodules of kassa's de ruimte structureerden.

Een extra element van zonering is het gebruik van modulaire elementen. Deze maken de ruimte menselijker en brengen deze terug tot een ‘behapbare’ schaal. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat de ruimte open blijft aanvoelen. Dit geldt zelfs wanneer, zoals in de winkel in La Coruña, een nieuwe betonafwerking als hoofdmateriaal wordt gebruikt. Deze bekleding, speciaal ontwikkeld voor dit project, bestaat uit blokken met ‘zacht afgeronde’ randen. Dit is een kenmerkend element van de materialiteit, die wordt aangevuld met roestvrij staal en hout. Het interieur wordt gedomineerd door de trap, bedekt met een doorlopend vlak van doorschijnend acrylaat dat als visuele verbinding tussen de twee verdiepingen fungeert.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

“Dit element leidt de route op een natuurlijke manier en verlengt de ervaring naar de benedenverdieping”, aldus Bershka. Tegelijkertijd benadrukken ze hoe “het nieuwe winkelconcept van het merk uitgaat van één enkel meubelsysteem dat, door de herhaling van modules, de hele ruimte op een flexibele en coherente manier organiseert”. “Ontworpen vanuit een industriële en modulaire logica”, leggen ze uit, “maakt dit systeem het mogelijk om zich aan verschillende configuraties aan te passen zonder zijn identiteit te verliezen, en wordt het de rode draad van de hele winkel”. Zelfs de meubelelementen fungeren niet alleen als ‘functioneel element’, maar ook als ‘architectonisch stuk dat de winkel structureert, elke zone definieert en persoonlijkheid aan het geheel toevoegt’. “Het resultaat is een omgeving die de traditionele ervaring van een grote commerciële oppervlakte transformeert in een meer intieme en gastvrije ruimte”, merken ze op. Bovendien “bevordert de indeling een natuurlijkere relatie tussen de klant en het product, wat een gevoel van nabijheid creëert dat uitnodigt om elke hoek van de winkel te ontdekken”.

Aanstaande lancering in de Verenigde Staten

De heropening van de flagshipstore in La Coruña maakt deel uit van de strategische acties die Inditex voor Bershka heeft gepland voor 2026. Voor dit jaar staat, zoals de algemeen directeur van Inditex, Óscar García Maceiras, begin december 2025 aankondigde, de opening van de eerste twee Bershka-winkels in de Verenigde Staten gepland.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

Winkel van Bershka aan de Plaza de Lugo in La Coruña (Spanje). Credits: Bershka.

Na het afsluiten van het boekjaar 2025 als de op een na grootste keten van de groep qua omzet, net achter Zara, met een totale jaaromzet van 3.286 miljoen euro (plus 12,15 procent groei op jaarbasis), bevestigde de directie van de Spaanse modegigant in maart de plannen voor de opening van de eerste Bershka-winkels in de Verenigde Staten als onderdeel van hun belangrijkste acties voor 2026. Volgens de algemeen directeur zullen deze openingen plaatsvinden “na uitstekende online prestaties in de Verenigde Staten”. De eerste van de twee geplande openingen, beide in Miami, zal plaatsvinden in het winkelcentrum Aventura Mall.