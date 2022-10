Bestseller Group lanceert nieuw label ‘0803 Something New’

Het Deense modeconcern Bestseller Group heeft zijn merkenportefeuille opnieuw uitgebreid. Dinsdag werd het nieuwe label ‘0803 Something New’ gelanceerd. De eerste collectie, die samen met de Deense influencer Emilia Silberg werd ontwikkeld, is nu verkrijgbaar in de online winkel, zo meldt de groep, waar ook merken als Vero Moda, Jack & Jones, Vila, Selected en Only verkrijgbaar zijn.

Het nieuwe label is bedoeld om innovatie en diversiteit te bevorderen: Elke collectie is “een apart en nieuw project, dat samen met bepaalde beroemdheden, merkambassadeurs of zelfs andere labels wordt uitgevoerd", aldus de kledingleverancier. Het merk hecht ook veel belang aan data-analyse: "In een gedigitaliseerde wereld is data de nieuwe valuta en onmisbaar tijdens het voorspellen van trends en het activeren van klanten," zegt Bestseller Group in een verklaring. Het label gebruikt daarom "veel data om in te spelen op de wensen van de klant en aan te bieden waar op dat moment op de markt veel vraag naar is".

Bestseller A/S is een Deens kledingbedrijf dat in 1975 werd opgericht en momenteel 20 merken in zijn portfolio heeft, waaronder Selected Femme, Y.A.S en Vero Moda.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.