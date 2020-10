Bestseller lanceert outlet-platform OutfitHustler

Het Deense Bestseller introduceert een eigen online outlet. OutfitHustler, zoals het onafhankelijke platform binnen de Bestseller Group heet, is sinds vandaag live in Nederland. Op 27 juli ging het platform al live in Ierland.

In een persbericht schrijf Bestseller dat OutfitHustler een ‘geheel nieuwe outletervaring’ moet creëren. Het platform focust volledig op de jonge, prijsbewuste en digitale Generatie Z, oftewel de jongste generatie die is opgegroeid in de digitale wereld. De korte aandachtsspanne van deze doelgroep is de basis voor de marketingaanpak, aldus het bedrijf.

“Voor de doelgroep heeft hustling of hustler een positieve betekenis. Er is voor deze naam gekozen omdat deze een verbinding heeft met mode, internationaal kan worden gebruikt en goed werkt in een hashtag-cultuur”, zegt Kelly Andersen, hoofd van acquisitie en retentie bij Bestseller e-commerce in het persbericht.

OutfitHustler biedt op dit moment de volgende merken: Vero Moda, Jack & Jones, Name It, Selected Femme/ Homme, Vila, Object, Noisy May, Mamalicious, Junarosse by Vero Moda, Y.A.S., Pieces en Bianco. Het aanbod bestaat uit kleding, schoenen en accessoires voor dames, heren en kinderen. De ambitie is volgens het bedrijf om het platform in de toekomst uit te breiden met andere merken die niet onder de Bestseller Group vallen.

Beeld: Bestseller newsroom