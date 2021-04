Bevestigd: H&M zal 1.066 werknemers ontslaan in Spanje

H&M Group heeft besloten de eerder aangekondigde ontslagprocedure (ERE Expediente de Regulación de Empleo, bepaling in de Spaanse wet waar bedrijven beroep op kunnen doen om ofwel hun volledige personeel te ontslaan, ofwel een deel van het eigen personeel, red.) op te starten voor meer dan duizend werknemers in Spanje en 30 winkels sluiten in het land, waaronder 27 H&M winkels en drie COS winkels. Dit is bevestigd aan FashionUnited Spanje. Deze week vond het eerste overlegmoment plaats tussen het H&M bestuur in Spanje en vertegenwoordigers van de Spaanse werknemers.

Winkelsluitingen grote fast-fashion ketens

Wereldwijd sluit de Zweedse modeketen dit jaar meer dan 250 winkels, waaronder twee winkels op de Antwerpse Meir en het bedrijf is sinds vorig jaar maart bezig het werknemersbestand met tienduizenden in te krimpen. H&M Group voegt zich zo bij andere grote fast-fashion bedrijven zoals het Spaanse Inditex, die forse verliezen hebben geleden tijdens de coronacrisis en de nadruk willen leggen op online verkoop. Ter vergelijking: Inditex sluit dit jaar in totaal zo’n 1.200 winkels wereldwijd, met name in Europa en Azië.

Spaanse vakbond Comisiones Obreras drukt ongenoegen uit

Concreet gaat het om 1.066 werknemers die werkzaam zijn in 94 vestigingen van H&M in Spanje. Dit is iets minder dan de eerder aangekondigde 1100 werknemers die eerder werden verwacht te moeten vertrekken. De Spaanse vakbond Comisiones Obreras (CCOO) vertegenwoordigt het leeuwendeel hiervan. De vakbond had eerder al kritiek op het Zweedse modegroep, met name op het gekozen moment voor de ontslagprocedure; midden in de coronacrisis, naar aanleiding waarvan veel Spaanse werknemers (onder meer H&M Spanje werknemers) vaak maandenlang thuis moesten zitten. Comisiones Obreras “wijst de beslissing van H&M sterk af”, zo meldt de vakbond in een officiële mededeling.

CCOO zal naar eigen zeggen tijdens de volgende besprekingen met H&M Spanje, prioriteit stellen aan “een vermindering van het aantal geraakte werknemers” en “zoveel mogelijk inzetten op vertrek op vrijwillige basis”.