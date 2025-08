Bezoekersaantallen American Eagle VS-winkels dalen na kritiek op advertentie met Sydney Sweeney

Volgens rapporten is het aantal winkelbezoeken aan American Eagle vorige week gedaald, nadat het merk te maken kreeg met kritiek op een campagne met actrice Sydney Sweeney. Volgens gegevens verzameld door Pass_by daalden de winkelbezoeken in de Verenigde Staten met 3,9 procent jaar-op-jaar voor de week eindigend op twee augustus.

De impact was het meest prominent in het zuiden, waar het aantal bezoekers met 9,25 procent daalde. Dit stond in contrast met een toename van het aantal bezoekers van 7,36 procent in het noordoosten, de enige regio waar een stijging werd opgetekend. Qua generatieverschuivingen daalde de activiteit van de Stille Generatie met 9,87 procent, gevolgd door de Babyboomers met 6,5 procent. Er werden ook dalingen geregistreerd onder millennials, 5,04 procent, en Generatie Z, 3,63 procent.

De daling in activiteit komt na enkele weken van sterke bezoekersaantallen bij American Eagle, aldus Pass_by. De vicepresident marketing van het platform, James Ewen, merkte op: “Het is zeldzaam om zo’n plotselinge, scherpe daling te zien na maanden van gestage groei. Wanneer patronen in bezoekersaantallen in de detailhandel zo snel van trends afwijken, is het meestal cultureel. Dit suggereert dat de Sweeney-controverse verder reikt dan sociale media en van invloed is op het consumentengedrag in de echte wereld.”

Culturele impact die sociale media overstijgt

American Eagle was vorige maand begonnen met de uitrol van haar campagne met Sweeney, bekend van haar rollen in Euphoria en White Lotus. Centraal in de campagne stond de slogan: “Sydney Sweeney heeft geweldige jeans.” Hoewel er in de dagen ervoor meerdere afbeeldingen en video’s waren geplaatst, ontstond de controverse pas later.

De verontwaardiging werd aangewakkerd door een video, die inmiddels van de sociale media van American Eagle is verwijderd, waarin Sweeney, die blank is met blond haar en blauwe ogen, zegt: “Genen worden doorgegeven van ouders aan nakomelingen en bepalen vaak eigenschappen zoals haarkleur, persoonlijkheid en zelfs oogkleur. Mijn jeans zijn blauw.”

Door het woordspel, waarbij de woorden ‘genen’ en ‘jeans’ werden verwisseld, werd het merk door critici beschuldigd van het verspreiden van racistische ondertonen en het promoten van de taal van eugenetica. In reactie op de kritiek zei American Eagle op Instagram dat de campagne ‘altijd al over de jeans ging’ en dat het zou blijven ‘vieren hoe iedereen zijn AE-jeans met vertrouwen draagt’.

De kritiek is sindsdien alleen maar toegenomen, omdat toeschouwers Sweeney’s politieke connecties begonnen te betwijfelen. Sinds de lancering van de campagne werd door meerdere nieuwskanalen onthuld dat Sweeney, volgens openbare registers, sinds 2024 een geregistreerd Republikein is. De kritiek op de advertentie had de Amerikaanse president Donald Trump ertoe aangezet zich uit te spreken ter ondersteuning van Sweeney, wiens campagne hij ‘fantastisch’ noemde.

De controverse heeft een aanzienlijke impact gehad op de aandelen van American Eagle. Terwijl de aandelen de afgelopen week aanvankelijk stegen, daalden ze naarmate de kritiek toenam. Na Trumps lof over de advertentie steeg het merk echter op maandag met drieëntwintig procent, aldus CNBC.