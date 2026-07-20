Bezoekersaantallen in winkelgebieden dalen met 4,1 procent

De bezoekersdrukte in Nederlandse centrumgebieden is in het tweede kwartaal van 2026 met gemiddeld 4,1 procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Bezoekers Index, onderdeel van Resono en Argaleo. Daarmee zet de neerwaartse trend door, al is de daling minder sterk dan in het eerste kwartaal van 2026, toen het bezoekersaantal met 8,4 procent terugliep.

Volgens de analyse noteerde bijna driekwart van de Nederlandse centrumgebieden minder bezoekers. Tegelijkertijd waren er ook positieve uitzonderingen. Vooral in het zuiden van het land lieten verschillende winkelgebieden groei zien. Weert was met een stijging van 26 procent de sterkste groeier, terwijl ook Veldhoven, Bergen op Zoom, Deurne, Veghel en Helmond meer bezoekers trokken dan een jaar eerder.

De grotere steden zagen het bezoekersaantal opnieuw afnemen. Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Zwolle en Groningen noteerden gemiddeld een daling van ongeveer 10 procent. Leiden vormde hierop een uitzondering met een groei van 9 procent.

Eind juni had een periode van extreme hitte invloed op het winkelbezoek. Tijdens de week van 22 tot en met 28 juni lag het aantal bezoekers ruim 5 procent onder het normale weekpatroon. Volgens de Nationale Bezoekers Index verklaart deze hitteperiode echter slechts een klein deel van de kwartaaldaling; de afname in bezoekersaantallen was gedurende het hele kwartaal zichtbaar.