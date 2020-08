Bijenkorf Amsterdam sluit vanwege coronabesmettingen

Nadat bij meerdere medewerkers besmettingen met het coronavirus zijn geconstateerd, moet het Amsterdamse filiaal van de Bijenkorf voor ongeveer veertien dagen sluiten. Dit heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland op advies van de GGD besloten, meldt de gemeente in een persbericht. Mensen die onlangs de Bijenkorf hebben bezocht en klachten hebben, worden dringend geadviseerd zich te laten testen.

De Bijenkorf geeft in hun persbericht aan overvallen en verbaasd te zijn door het besluit. In totaal zijn tien van de veertienhonderd medewerkers besmet, van verschillende afdelingen en verdiepingen. Een aantal van deze medewerkers was in de besmettelijke periode aan het werk. De medewerkers zijn in quarantaine gegaan en directe collega’s zijn op de hoogte gesteld. Iedereen krijgt buitengewoon verlof zich te laten testen.

De sluiting van het warenhuis kan pas worden opgeheven wanneer er overtuigende maatregelen zijn genomen om verdere besmettingen te voorkomen. CEO van de Bijenkorf, Giovanni Colauto, betreurt het besluit: “Dit heeft een grote impact voor de Bijenkorf en ook voor de stad Amsterdam.”