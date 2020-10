Binnen vijf jaar zal de markt voor virtuele paskamers meer dan verdubbelen

De internationale markt voor virtuele paskamers zal naar verwachting groeien van 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) in 2019 tot 6,5 miljoen dollar (5,2 miljoen euro) in 2025, volgens nieuw onderzoek van Valuates Reports.

De toename van online winkelen is de drijvende kracht achter de groei van deze markt, waarbij de nieuwe technologie de ruil- en retouraantallen moet verlagen en de online winkelervaring van de consument verbeteren.

Een voorbeeld van een bedrijf dat deze technologie gebruikt, is modebedrijf Zeekit. Het bedrijf heeft samengewerkt met Adidas, Macy’s en Modcloth om het winkelend publiek een idee te geven hoe een outfit eruit zal zien zonder het fysiek te hoeven passen. Hiervoor moet de consument een top-tot-teen foto uploaden waarna kledingstukken virtueel aangepast kunnen worden en je kledingstukken kunt mixen en matchen.

“De crisis in de retailwereld heeft ook een kans gecreëerd om de manier waarop deze industrie werkt opnieuw uit te vinden en naar een hoger niveau te tillen,” zei Yael Vizel, mede-oprichter van Zeekit, in een verklaring in juli.

“Op dit moment draait het allemaal om personalisatie. Dit is het tijdperk van de selfie-generatie en Zeekit zet de volgende stap, waardoor elk merk en iedere retailer de kans krijgt om zijn of haar aanwezigheid uit te breiden naar de leefwereld van zijn of haar klanten”.

Volgens Zeekit heeft de service geholpen de retouraantallen voor haar retailerpartners met 36 procent te verminderen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.