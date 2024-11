Binnenkijken in Jacquemus' winkel in Londen

Het Franse luxemerk Jacquemus heeft vandaag de deuren geopend van zijn nieuwe boetiek in Londen. In een traditioneel Victoriaans pand aan New Bond Street, Mayfair, worden klanten ondergedompeld in een mediterrane sfeer.

Het interieur van de winkel is ontworpen in samenwerking met Oma, dat heeft bijgedragen aan de vier verdiepingen tellende ruimte met een totale oppervlakte van 332 vierkante meter. De ervaring begint echter al op straat, waar de neoklassieke stenen gevel met een bas-reliëf fries van beeldhouwer Alexander Stoddart te bewonderen is.

Binnen zet de eigentijdse visie zich voort in een open plattegrond op de begane grond, waar tassen, lederwaren en accessoires worden gepresenteerd op trapsgewijs opgebouwde wanddisplays en gebogen wanden. Deze vormen lopen door naar de bovenverdiepingen, die beginnen met een volledige sectie gewijd aan herenmode, gevolgd door damesmode een verdieping hoger.

De bovenste verdieping herbergt een privé VIP-salon die toegankelijk is via een aparte ingang. De volledig ronde ruimte is ontworpen om een cocon-achtig effect te creëren.

Jacquemus wil verwijzen naar de geboorteplaats van het merk, de Provence, zoals te zien is in het gebruik van materialen zoals getextureerd wit stucwerk, beige natuursteen en ijzeren rekken en leuningen. De ruimte is verder aangevuld met kenmerkende merkelementen, zoals een bananen-gele tint en een scala aan kunstwerken samengesteld door oprichter Simon Porte Jacquemus.

Jacquemus London winkel. Credits: Jacquemus / @billaltaright.

