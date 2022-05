Binnenkijken: Sebago opent in Antwerpen eerste fysieke winkel in de Benelux

Het Amerikaanse schoenen- en kledingmerk Sebago heeft in Antwerpen haar eerste fysieke winkel in de Benelux geopend. De 100m² grote flagshipstore is te bezoeken op de Nationalestraat, waar ook het Modemuseum en bekende Belgische designers gehuisvest zijn.

Het design van de nieuwe winkel, ontworpen door architecte Sarah Livemont, koppelt door middel van blauwe gevels en gordijnen terug naar de herkomst van Sebago’s naam, die letterlijk ‘grote hoeveelheid water’ betekent.

Ter gelegenheid van de opening ontwierp Sebago ook een patch met de skyline van Antwerpen, die te vinden is op enkele kledingstukken.

Sebago is opgericht in 1946 het Amerikaanse Main en is met name bekend om hun ‘Penny Loafers’ en ‘Docksides’ schoenen. In de jaren 60 begonnen ze met uitbreiding naar Europa en vandaag de dag zijn ze actief in honderdtwintig landen wereldwijd.

Binnen Europa hebben ze ook nog winkels in Spanje (zeven), Frankrijk (twee) en Italië (twee). Ook zijn er nog twee winkels in Zuid-Afrika, waarvan een onlangs nieuw geopende in Kaapstad.

Sinds 2017 valt het onder het Italiaanse BasicNet SpA, die onder andere ook eigenaren zijn van Kappa, Robe di Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga, Sabelt en Briko.

Beeld: Sebago

Beeld: Sebago

Beeld: Sebago

Beeld: Sebago

Beeld: Sebago

Beeld: Sebago

Beeld: Sebago