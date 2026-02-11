Binnenkijken: Spaans schoenenmerk Hoff opent eerste Nederlandse winkel

De opening van de nieuwe flagshipstore in Madrid afgelopen oktober luidde een nieuwe fase van groei en ontwikkeling in voor Hoff. Het schoenenmerk uit het Spaanse Elche zet nu zijn expansiestrategie voort met de opening van zijn eerste eigen winkel in Nederland. De boetiek opent slechts een week na de opening van de nieuwe winkel van het merk in het Londense Covent Garden.

Beide openingen, die van vorige week in Londen en de huidige in Amsterdam, maken deel uit van het nieuwe groei-offensief van Hoff. Dit werd al duidelijk na de opening van de nieuwe flagshipstore aan de Calle de Velázquez in Madrid. De opening van deze winkel was meer dan zomaar een nieuwe winkelopening. Dit werd benadrukt door de presentatie van het vernieuwde merklogo. Daarnaast viel de opening samen met de aankondiging van David Tourniaire-Beauciel als nieuwe creatief directeur van het merk. Hoff vond het noodzakelijk om deze nieuwe, ‘meer volwassen’ fase van het merk duidelijker en krachtiger te visualiseren. Dit doel werd gerealiseerd met de implementatie van een nieuw, ervaringsgericht, meeslepend en ‘authentiek’ winkelconcept in de flagshipstore in Madrid.

Winkel van Hoff op Leidsestraat 24 in Amsterdam (Nederland). Credits: Hoff.

Nu de basis voor deze nieuwe ontwikkelingsfase is gelegd, versnelt Hoff in 2026 de uitbreiding van zijn eigen retailnetwerk. De Amsterdamse boetiek is gevestigd op Leidsestraat 24. Hier plaatst het Spaanse merk zich naast merken en ketens als Cos, Sandro, Maje, Lululemon en het eveneens Spaanse Nude Project vestigt. “Deze opening markeert een mijlpaal in de snelle internationale expansie van het merk”, benadrukt de directie van Hoff. Het Spaanse merk stelt dat het met deze opening ‘een retailmodel consolideert dat per project evolueert, een herkenbare identiteit behoudt’, maar ‘zich aanpast aan elke locatie’.

Met een ‘Charm Bar’ en een ‘omhullende’ sfeer

De winkel is ontwikkeld door de Spaanse architectuur- en ontwerpstudio El Departamento. Deze studio is ook verantwoordelijk voor het project van de flagshipstore van Hoff in Madrid en voor diverse verkooppunten van Inditex-merken en het eerder genoemde Nude Project. De winkel presenteert zich als een grote, neutrale ruimte. El Departamento doorbreekt deze eenvoud en ruimtelijke helderheid echter met grote vakkundigheid, zowel in de hoofdruimte als aan de achterkant van de winkel.

Winkel van Hoff op Leidsestraat 24 in Amsterdam (Nederland). Credits: Hoff.

Winkel van Hoff op Leidsestraat 24 in Amsterdam (Nederland). Credits: Hoff.

Winkel van Hoff op Leidsestraat 24 in Amsterdam (Nederland). Credits: Hoff.

Het resultaat is een sfeer die wordt ingesloten tussen de voorgevel en de achterkant van de commerciële ruimte. Het verkooppunt vermijdt zo het kille minimalisme dat vaak met neutrale omgevingen wordt geassocieerd. In plaats daarvan omarmt het de ambachtelijke kwaliteit die Hoff als een sleutelfactor van zijn merk-DNA beschouwt. Voor deze benadering had geen betere verkoopruimte in Amsterdam gekozen kunnen worden, gezien de toegang tot de winkel via een fascinerende gevel vol ornamentele details. Deze elementen contrasteren sterk met de strakke lijnen van de centrale winkelruimte. De ruimte wordt gevormd door omliggende muren waarin displaymodules zijn ingebouwd. Hierdoor gaat alle aandacht naar het grote eiland in het midden, dat zowel als extra display en als zitplaats voor klanten dient. Het gebruik van kobaltblauw verenigt dit element en voegt een kleuraccent toe aan de ruimte. Tegelijkertijd benadrukt het de unieke, bijna sculpturale kwaliteit ervan.

Als tegenhanger van de gevel bevindt zich aan de achterkant van de ruimte de verticale kern. Van hieruit geeft een trap toegang tot de twee mezzanines, een lage en een hoge, waarover de winkel beschikt. Dit element is ontworpen als een monolithisch houten blok. Het is bewerkt om zowel de trap, de ‘mindfulness ruimte’ op de bovenste mezzanine, als de kassazone in het souterrain vorm te geven. Op dezelfde plek is een ‘Charm Bar’ geïnstalleerd. Dit versterkt de belevingsgerichte aanpak die Hoff als onderscheidende waarde in zijn winkels wil integreren. Hier kunnen klanten hun Hoff-producten personaliseren.

Winkel van Hoff op Leidsestraat 24 in Amsterdam (Nederland). Credits: Hoff.

Winkel van Hoff op Leidsestraat 24 in Amsterdam (Nederland). Credits: Hoff.

Winkel van Hoff op Leidsestraat 24 in Amsterdam (Nederland). Credits: Hoff.

“De winkel in Amsterdam is een voortzetting van het model dat Hoff in zijn winkel in Madrid introduceerde”, aldus het schoenenmerk. Het merk pleit voor ‘vakmanschap, merkbeleving en de context van de locatie als constructieve’ en onderscheidende elementen. Voor dit specifieke geval is het ruimtelijke concept gebaseerd op ‘het idee van de winkel als een leeg doek, waar een neutrale en minerale architectonische schil dient als drager voor sculpturale, chromatische en functionele elementen die de ruimte organiseren en de bezoeker begeleiden’. Het resultaat is een omgeving gevormd door ‘een uitgeholde omtrek’, met in het midden ‘een sculpturaal stuk’ dat ‘als ruggengraat fungeert’. Een ‘centraal eiland’ leidt naar de achterkant van de winkel, waar de ‘Charm Bar een hoofdrol speelt’ als een ‘hybride element tussen verkooppunt, creatieve werkplaats en ontmoetingsplek’.

Hoff heeft op dit moment 26 eigen winkels, waarvan 7 internationaal en 19 in Spanje, en 18 eigen corners in verschillende markten. Het merk geeft aan dat het de komende maanden nieuwe verkooppunten wil blijven openen, zowel in Spanje en andere Europese landen als in strategische markten in heel Latijns-Amerika. Met deze openingen en de versterking van zijn wereldwijde retailnetwerk streeft Hoff economisch gezien naar een aanhoudende groei.