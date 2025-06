Birkenstock opent nieuwe winkel in Den Haag

Birkenstock opent een nieuwe winkel in Den Haag. Dit is de tweede winkel van het Duitse schoenenmerk in Nederland. De eerste winkel opende in december in Amsterdam. Begin 2023 nam Birkenstock de Nederlandse distributie in eigen beheer.

De winkel is gevestigd aan de Hoogstraat 26 in het centrum van Den Haag. De winkel heeft een oppervlakte van 130 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen.

Het ontwerp van de nieuwe winkel is uniek. De originele glas-in-loodramen verwijzen naar de Haagse cultuurhistorie. De winkel combineert elementen van art deco uit begin twintigste eeuw met de functionele elegantie van de Haagse School, aldus Birkenstock.

De opening in Den Haag is een mijlpaal in de strategische uitbreiding van Birkenstock in Europa. Birkenstock heeft nu veertig eigen winkels in Europa.

Het interieur van de Birkenstock-winkel in Den Haag Credits: Maarten Willemstein voor Birkenstock

De Birkenstock-winkel in Den Haag heeft twee verdiepingen Credits: Maarten Willemstein voor Birkenstock

Het interieur verwijst naar de Haagse cultuurhistorie Credits: Maarten Willemstein voor Birkenstock