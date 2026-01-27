Bol introduceert nieuwe AI-functie ‘Spot & Shop’ voor visueel shoppen

Online retailer Bol introduceert deze week twee nieuwe AI-functionaliteiten die visueel shoppen moeten vereenvoudigen. Met de nieuwe functie Spot & Shop kunnen gebruikers een foto maken of uploaden in de Bol-app, waarna direct relevante productmatches worden getoond.

De introductie speelt in op de groeiende rol van beeld als startpunt van online shopping, aangewakkerd door sociale media en mobiel gebruik, zo blijkt uit het persbericht. Volgens Bol weten consumenten vaak wel wat ze zoeken, maar niet altijd hoe ze het product moeten omschrijven. Spot & Shop analyseert beelden met machine learning en koppelt deze aan producten in de catalogus, inclusief prijzen en filters.

De eerste resultaten

Uit eerste gebruiksdata blijkt dat de functie vooral wordt ingezet in de categorieën dagelijkse verzorging, parfum en gezondheid. Bol verwacht dat visueel zoeken de komende jaren verder zal groeien en dat in 2026 een toenemend deel van de zoekopdrachten via deze functionaliteit zal starten, aldus het persbericht.

Privacy staat centraal

Bol benadrukt dat privacy hoog bij hen in het vaandel staat bij de ontwikkeling van de technologie. Afbeeldingen worden automatisch verwerkt zodat alleen het product zichtbaar blijft en de selfiecamera wordt niet gebruikt. Daarnaast integreert Bol zijn assortiment met Apple’s Visual Intelligence, waardoor consumenten ook buiten de app visueel kunnen zoeken naar producten uit het Bol-aanbod, wat aansluit bij de bredere trend richting multimodale zoekinterfaces in e-commerce.