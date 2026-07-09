Brand in Chinese schoenenfabriek eist veel slachtoffers

Peking - Een brand in een Chinese schoenenfabriek leidt donderdag tot 'zware menselijke verliezen' volgens president Xi Jinping. Bijna tweehonderd brandweerlieden en reddingswerkers zijn gemobiliseerd, aldus de autoriteiten en staatsmedia.

De brand brak rond het middaguur (lokale tijd) uit in de Huiteng-fabriek in Jinjiang, in de provincie Fujian in het zuidoosten van China, meldt het Chinese ministerie van Noodgevallenbeheer.

Lokale brandweer- en reddingsteams sturen 183 personen en 35 voertuigen, aldus het ministerie. Er is sprake van ingesloten personen en 'slachtoffers', maar een specifiek aantal doden of gewonden wordt niet genoemd.

De ramp zorgt voor 'zware menselijke verliezen', aldus een duidelijkere verklaring van Xi Jinping donderdagavond, geciteerd door persbureau Xinhua, zonder een exact aantal te noemen.

Livebeelden van de staatstelevisie CCTV tonen brandweerlieden die een wit-blauw gebouw van meerdere verdiepingen met water besproeien. Het gebouw is zwartgeblakerd door de vlammen en dikke grijze rook ontsnapt uit de ramen.

“Maximale inzet is vereist voor de zoek- en reddingsoperaties en de ondersteuning van families. Een snelle vaststelling van de oorzaak van het incident en een strikte bepaling van de verantwoordelijkheden zijn noodzakelijk”, benadrukt Xi Jinping.

Het ministerie van Noodgevallenbeheer verzekert dat de brand wordt geblust. Tegelijkertijd eist het 'maximale' inspanningen voor het volledig blussen, het zoeken naar ingesloten personen en het verzorgen van de gewonden.

Enkele personen zitten nog vast in de fabriek en zijn onbereikbaar, meldt Xinhua.

China start in november een campagne tegen brandrisico's in hoge gebouwen. Dit volgt op een enorme brand in meerdere woontorens in Hongkong, waarbij 168 mensen omkomen. Slechts een maand later eist een brand in een woongebouw in de zuidelijke provincie Guangdong twaalf levens.