Branden in Gironde: textielbevoorrading in het zuidwesten geblokkeerd door noodsituatie

Vast in geëvacueerde magazijnen, afgesneden van belangrijke verkeersaders of bedreigd door waardevermindering door giftige rook: midden in het zomerseizoen krijgen de textiel- en kledingvoorraden in het zuidwesten een ongekende klap te verwerken.

Al enkele dagen teistert een enorme brand het departement Gironde en treft talrijke gemeenten, van het schiereiland Cap-Ferret tot aan de rand van Bordeaux. Terwijl de bosbranden voortwoeden, gaat de media-aandacht terecht uit naar de evacuaties en het werk van de brandweer. Op de achtergrond voltrekt zich echter een ramp van een heel andere orde voor professionals in de mode, textiel en retail. In de eindsprint van de zomersale ligt de regionale supply chain aan het infuus.

Logistieke sites stilgelegd

Ten zuiden van de metropool Bordeaux ligt het strategische logistieke knooppunt Cestas gedwongen stil. Het platform van Le Roy Logistique in de gemeente Cestas, op het kruispunt van de A63, is een belangrijk doorvoerpunt voor veel modemerken en is buiten bedrijf. Vanwege een algemeen evacuatiebevel door de oprukkende vlammen is de toegang tot de locaties voor werknemers en transporteurs verboden.

Expressbezorger Chronopost ondergaat hetzelfde lot. Het bedrijf meldt op zijn website dat door de branden in Gironde “meerdere door de autoriteiten bevolen evacuaties onze distributie- en ophaalactiviteiten verstoren of zelfs stilleggen”.

Voor textiel e-commerce spelers en retailers die afhankelijk zijn van snelle bevoorrading voor de ‘laatste kilometer’, is de blokkade direct voelbaar: zowel het ophalen bij de hubs als de einddistributie is onmogelijk.

Een ander getroffen bedrijf is de logistieke site van Cdiscount in Cestas, die zaterdagavond “midden in een nieuwe evacuatiezone” terechtkwam, meldt de krant Sud Ouest. Volgens de krant is de locatie, waar normaal 500 mensen werken, nu leeg en wordt alleen nog toezicht gehouden. La Log, een e-commerce logistiek bedrijf in het eveneens geëvacueerde Mérignac, bevestigt aan FashionUnited ook getroffen te zijn.

De operationele impact reikt echter veel verder dan deze magazijnen: de volledige toeleveringsketen tussen de metropool Bordeaux en het zuiden van het Bassin d'Arcachon is ingestort.

Door de preventieve sluiting van de A63 over meer dan 60 kilometer en de blokkade van secundaire wegen door Marcheprime, Mios en Biganos, is de aanvoer van goederen naar toeristische gebieden (Arcachon, La Teste-de-Buch, Biscarrosse) fysiek onmogelijk. Regionale transporteurs moeten grote omwegen maken, wat de reistijden verdrievoudigt en de CO2-voetafdruk van leveringen vergroot.

Patrick Seguin, voorzitter van de Kamer van Koophandel, vertelde aan de krant Sud-Ouest dat “14.500 bedrijven in de geëvacueerde sectoren vanaf maandag direct getroffen zullen worden door de aankondiging van de prefect dat terugkeer naar de 22 geëvacueerde gemeenten onmogelijk is, en er dus geen economische activiteit kan plaatsvinden”.

Het onzichtbare risico: waardevermindering van voorraden door rook

Naast de verstoringen in de toeleveringsketen en het directe brandgevaar, dreigt er een groot technisch probleem voor voorraadbeheerders: besmetting door roet en rook.

Textiel is een bijzonder poreus en kwetsbaar materiaal. Zelfs in een magazijn of winkel die niet door de vlammen is geraakt, kan langdurige blootstelling aan dichte rook vol microdeeltjes de vezels permanent aantasten. Hierdoor kunnen hele partijen kleding onverkoopbaar worden.

Bedrijven in de sector moeten na het opheffen van de wegafzettingen grondige sanitaire inspecties uitvoeren. Voor veel kledingbedrijven zullen zware industriële reinigingen of zelfs de volledige afschrijving van collecties nodig zijn. Dit leidt tot een complexe strijd met verzekeringsmaatschappijen over indirecte bedrijfsschade.

Hulp voor bedrijven

Voor de hulpverlening aan bedrijven is een speciaal telefoonnummer ingesteld: 3006. Daarnaast hebben de Urssaf (de Franse instantie voor de inning van sociale zekerheidsbijdragen en gezinsbijslagen) en de CPSTI (de Raad voor de sociale bescherming van zelfstandigen) aangekondigd “noodmaatregelen te hebben geactiveerd om ondernemers te ondersteunen wier activiteiten zijn getroffen door de branden in Languedoc-Roussillon, Ile-de-France, Gironde en Landes, en door het noodweer en de branden in Rhône-Alpes begin en midden juli.”

De Kamer van Koophandel (CCI) van Gironde benadrukt dat bedrijven “wier activiteit direct wordt beïnvloed door de tijdelijke verboden op activiteiten of toegang” een aanvraag kunnen indienen voor werktijdverkorting op grond van ‘elke andere uitzonderlijke omstandigheid’.