‘Brandy Melville sluit in Duitsland’

Modemerk Brandy Melville sluit haar vestigingen in Duitsland, zo bevestigt een winkelmedewerker aan FashionUnited. Het merk zelf heeft niet gereageerd op vragen van FashionUnited DE.

Brandy Melville heeft vijf vestigingen in Duitsland: twee in Berlijn en een in Stuttgart, Hamburg en München. Deze zijn allen op zaterdag dichtgegaan. Op social media circuleerden eerder al verschillende video’s van de sluiting van de winkels. Tiktokker Anastasiashyk (die bij het bedrijf lijkt te werken) plaatste verschillende videos over het onderwerp, met de eerste video in december. In deze video kondigde ze de sluitingen aan. In latere video’s toonde ze de gaten in het assortiment en kortingen tot 50 procent.

Brandy Melville is opgericht door Italiaan Silvio Marsan en zijn zoon Stephan Marsan. Het bedrijf trekt voornamelijk een jongere doelgroep aan. Het biedt slechts één maat aan, ‘one size fits all’.

Brandy Melville is ook in Nederland en België aanwezig. Zo heeft het winkels in Amsterdam, Utrecht en Antwerpen. Er zijn nog geen hints dat deze winkels mogelijk sluiten.

