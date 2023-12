‘Britse Frasers Group neemt onafhankelijk retailer John Anthony over’

Britse mode- en retailbedrijf Frasers Group heeft naar verluidt onafhankelijke mannenmoderetailer John Anthony overgenomen voor een niet nader genoemd bedrag. Het nieuws wordt gemeld door modeplatform Drapers, maar is nog niet bevestigd door Frasers Group zelf.

John Anthony werd in 1979 opgericht en heeft zijn winkelnetwerk gestaag uitgebreid tot vijf winkels in verschillende steden in het zuiden van Engeland. Het aanbod omvat naar eigen zeggen "cultureel belangrijke merken" in de categorie mannenmode, waaronder Stone Island, Y-3, Comme Des Garcons, Dries Van Noten en Salomon.

De overname door Frasers, waarover Drapers aanvankelijk berichtte, komt doordat de modegroep zijn aanwezigheid in de premium retailmarkt blijft versterken. Dergelijke inspanningen waren al zichtbaar in 2020, toen Frasers belangen verwierf in Mulberry en Hugo Boss als onderdeel van een verheffingsstrategie waarmee het zichzelf wilde herpositioneren als een meer up-market bedrijf. Sindsdien lijkt de strategie echter te zijn verschoven naar een meer agressieve en expansieve portfolio-uitbreiding. De groep is het afgelopen jaar op overnamepad geweest, waarbij kleinere of worstelende rivalen zoals I Saw it First werden opgepikt en belangen werden genomen in Asos en Boohoo.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.