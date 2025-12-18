Britse retailer Footasylum betreedt Midden-Oosten met Apparel Group

De Britse schoenen- en sportswearretailer Footasylum kondigt een strategisch partnerschap aan met Apparel Group, het in Dubai gevestigde retailconglomeraat. Deze stap markeert een nieuwe fase in de mondiale groeistrategie van het bedrijf. De overeenkomst versnelt de aanwezigheid van Footasylum in de Gulf Cooperation Council (GCC). Het is de eerste keer dat het merk fysieke winkels opent buiten het Verenigd Koninkrijk.

De samenwerking omvat wholesale, e-commerce en franchiseactiviteiten. De ambitieuze plannen voorzien in de opening van veertig Footasylum-winkels in de komende vijf jaar. De locaties bevinden zich in de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit, Bahrein en Oman. Footasylum maakt gebruik van de uitgebreide infrastructuur van Apparel Group, met meer dan 2.500 winkels en een loyaliteitsprogramma van meer dan veertien miljoen leden. Het merk introduceert zo zijn unieke streetwearaanbod bij een snelgroeiende, merkbewuste doelgroep in het Midden-Oosten.

David Pujolar, directeur van Footasylum, omschrijft het partnerschap als 'een grote stap voorwaarts' voor het bedrijf. Hij benadrukt dat het merk al een internationale aanwezigheid heeft via digitale kanalen. De samenwerking met Apparel Group biedt echter de operationele expertise en diepgaande marktkennis voor succes in snelgroeiende fysieke retailmarkten. Neeraj Teckchandani, directeur van Apparel Group, deelt deze visie. Volgens hem sluit de focus van Footasylum op jongerenmode perfect aan bij de smaak van hedendaagse GCC-consumenten.

Footasylum is opgericht in 2005 en overgenomen door Aurelius in 2022. Het merk staat bekend om zijn 'hyperlokale' aanpak en digital-first marketingstrategie, gericht op 'urban style leaders' van zestien tot 24 jaar. Het portfolio omvat wereldwijde giganten als Nike en Adidas, naast succesvolle eigen labels zoals Monterrain en Zavetti Canada.