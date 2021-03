Burberry lanceert een virtuele replica van flagship store in Tokio

Burberry werkt samen met Elle Digital Japan om een interactieve, virtuele replica te maken van de winkel van het Britse luxe label in Ginza, Tokio.

De digitale winkel telt drie verdiepingen. Klanten kunnen de winkel verkennen met behulp van pictogrammen op hun scherm, zodat ze items uit de Burberry-collectie voor de lente/zomer 2021 kunnen kopen.

Net als in de fysieke winkel in het Ginza Marronnierthe-gebouw, die Burberry in 2019 opende, zal de begane grond worden gewijd aan handtassen, zoals de Olympia, de Pocket en de Lola-tassen. De eerste en tweede verdieping zal bestaan uit dames- en herenkleding.

Het modemerk en Elle Digital Japan werkten ook samen met actrice Elaiza Ikeda, om een film te maken met vijf korte stylingtips. Via het touchpoint in de virtuele winkel kun je toegang krijgen tot deze tips.

De virtuele winkel is een maand beschikbaar: van 19 maart tot 18 april op Elle Japan en Ellegirl Digital Japan.

Burberry opende vorig jaar de deuren van de, naar eigen zeggen, eerste social retail winkel van luxe, in Shenzhen, China. Een winkel met een oppervlakte van 5800 vierkante meter, opgesplitst in tien kamers die klanten kunnen verkennen. De klanten kunnen zowel fysiek als digitaal communiceren met behulp van een speciaal mini-chatprogramma. Men gebruikt de app om sociale valuta te verdienen terwijl ze in de winkel lopen. Op die manier krijgt de klant toegang tot exclusieve inhoud en een gepersonaliseerde ervaring.

Het modemerk speelt de laatste jaren steeds meer met het idee om de digitale wereld met de fysieke wereld te mengen. Dit is een thema waar de luxe-industrie erg mee bezig is: de sector verkent nieuwe manieren om op een technologische manier in contact te komen met de klant.

Burberry verkende dit thema vorig jaar door een campagne, waarin een video met CGI digital avatars, waaronder Kendall Jenner, werd afgewisseld met een reeks zelfportretten van foto’s gemaakt door Jenner.

Bovendien bracht het luxe label een reeks digitale spellen uit, waarmee gebruikers zowel fysiek als virtueel een beloning konden winnen.

