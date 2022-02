Bureau RMC: 14 procent minder drukte in winkelstraten door storm

In de Nederlandse winkelstraten was het afgelopen week fors minder druk door het bijzonder onstuimige weer. Storm Dudley was nog niet voorbij, of storm Eunice raasde in alle hevigheid over ons land. En alsof dat nog niet genoeg was, kwam zondagavond ook nog het kleine broertje Franklin om de hoek kijken. Nadat er vrijdag door het KNMI voor een groot deel van het land code rood was afgegeven, bleven veel mensen thuis.

Retailers op drukste dragen kwart minder omzet

Dat is duidelijk terug te zien in het aantal passanten in de winkelstraten en winkelcentra. “Er zat net weer een stijgende lijn in: de drukte in de winkelstraten nam echt elke week toe”, vertelt Huib Lubbers, directeur va Bureau RMC, telefonisch aan FashionUnited. “Maar daar was afgelopen week niets van te merken: het was maar liefst 14 procent rustiger in de winkelstraten dan de week ervoor. Normaal gesproken zien we dat de drukte eind van de week toeneemt, maar nu gebeurde het omgekeerde: van vrijdag tot en met zondag was het 24 procent rustiger in de winkelstraten. Een forse daling.” Voor retailers is het een extra klap in deze toch al uitdagende economische periode. Want een kwart minder bezoekers, betekent een kwart minder omzet, vreest Lubbers. Sommige winkels sloten vrijdag uit voorzorg vervroegd hun deuren of lieten aan klanten weten dat de koopavond niet doorging.

Storm laat spoor van vernieling achter in winkelstraten

Daar komt bij dat de drie stormen voor miljoenen euro’s aan schade hebben aangericht. Sinds woensdagavond stroomden er vanuit het hele land meldingen binnen van stormschade bij de hulpdiensten. In het Drentse Meppel bijvoorbeeld liet storm Eunice een spoor van vernieling achter, melden lokale media waaronder Dagblad van het Noorden. Rondvliegende dakpannen zorgden voor levensgevaarlijke situaties in de binnenstad. Diverse brokstukken belandden in de straat en dat vormde een gevaar voor het winkelend publiek. Verschillende winkelstraten werden daarom door de brandweer afgezet en bewoners moesten worden geëvacueerd. Ook in andere plaatsen heeft de storm flink huisgehouden. In Rijssen moest de brandweer ter plaatse komen omdat gevelplaten van winkels loslieten. Ook omgewaaide bomen zorgden op veel plaatsen voor schade aan woningen en winkels, waaronder in Den Haag. Van een winkelloods in Barendrecht vloog door de harde rukwinden een groot deel van de dakbedekking weg.

In enkele plaatsen was de kerstversiering nog gezellig blijven hangen, zoals in het centrum van Bloemendaal. Maar vrijdag leidde dat tot een gevaarlijke situatie. Door de storm was de kerstversiering afgebroken waardoor deze naar beneden dreigde te vallen. Zaterdag werden alle lichtjes daarom toch maar opgeruimd. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat alle stormschade is hersteld. Maandag is het nog altijd noodweer met op veel plaatsen in het land zware windstoten en stevige regen- en onweersbuien.