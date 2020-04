Bureau RMC: Weer iets drukker in de winkelstraten in week 17

In week 17 was het weer iets drukker in de winkelstraten, meldt Bureau RMC op dinsdagochtend. Vorige week was het zelfs 22,8 procent drukker dan de week ervoor. Dit betekent overigens nog steeds een daling van 74,2 procent ten opzichte van dezelfde week in 2019. "Ook straten waar de drukte aan het begin van de coronacrisis spectaculair afnam, wordt het drukker: de Kalverstraat in Amsterdam laat op donderdag 23 april een toename zien van 24 procent ten opzichte van de week ervoor," aldus Bureau RMC.

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen locaties, merkt Bureau RMC op. "In de Hoofdstraat in Veenendaal was het op dinsdag 21 april 42 procent drukker dan de week ervoor, op de Houttil in Alkmaar slechts 5 procent."

Op Koningsdag was het relatief rustig in de winkelstraten.