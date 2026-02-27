Burgemeester van Londen keurt plannen voor autovrije Oxford Street goed

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, geeft groen licht voor de plannen om Oxford Street autovrij te maken na een tweede consultatieronde over de omleiding van lokaal verkeer.

Transport for London (TfL) heeft nu de opdracht gekregen om door te gaan met een voorstel om het verkeer tussen Great Portland Street en Orchard Street te verwijderen. De maatregel is een uitbreiding van de blokkades die al in een deel van het gebied zijn ingevoerd. Een volledige stop voor voertuigen wordt in september verwacht.

De voorstellen staan nog een beperkte hoeveelheid verkeer toe om vanuit zijstraten over te steken, maar het grootste deel van het centrale winkelgebied wordt autovrij. De werkzaamheden starten in de komende maanden en duren naar verwachting tot 2027.

Khan introduceerde de eerste voorstellen voor een autovrije zone al in september 2024. Dit was onderdeel van een breder plan van 90 miljoen pond voor de iconische straat, met als doel er een “voetgangersvriendelijke openbare ruimte” van te maken.

Zijn missie is om Oxford Street in zijn oude glorie te herstellen na jaren van onrust. De pandemie en het verlies van btw-vrij winkelen worden genoemd als belangrijke oorzaken voor de verminderde prestaties van de bestemming.

Diverse handels- en retailorganisaties, waaronder de New West End Company, spraken hun steun uit voor de voorstellen. Ook het grote publiek steunde de plannen tijdens een openbare raadpleging vorig jaar over de oorspronkelijke voorstellen.

De voortgang liep echter aanzienlijke vertraging op. Dit kwam deels door onenigheid tussen het stadsbestuur en Westminster. Ook waren er zorgen van bewoners over mogelijke verkeersopstoppingen en een gebrek aan toegankelijkheid.