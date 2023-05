‘Buurtwinkels overspoeld door pakketjes, maar levert weinig op’

Pakketjes in buurtwinkels leveren verkopers weinig op en kosten veel werk. Toch stoppen maar weinig winkeliers ermee. Dat vertelt een woordvoerder van de VVP, branchevereniging voor winkeliers met pakketpunten, aan Nu.nl.

Iedereen herkent het beeld wel van de buurtwinkel die langs de muren stapels pakketten heeft opgesteld. Wanneer je daar iets komt ophalen, is het voor de winkelier even zoeken tot hij jouw pakket heeft gevonden. Ook een woordvoerder van NSO Retail, brancheorganisatie voor tabaks- en gemakswinkels, bevestigt aan Nu.nl dat aan het beheren van de pakketten weinig te verdienen valt: “Het is centenwerk.”

Waarom stoppen de winkeliers er dan niet mee? Ze willen toch doorgaan voor de wijk, vertellen de brancheorganisaties aan Nu.nl. Daarnaast hopen de winkeliers dat de persoon die in de winkel een pakketje haalt, ook iets koopt uit het eigen assortiment; producten waar de winkelier wél iets aan verdient.