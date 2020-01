C&A bevestigt dertien winkelsluitingen in Duitsland

Modeketen C&A is van plan dit jaar dertien van zijn ongeveer 450 vestigingen in Duitsland gaat sluiten. Dat bevestigde een woordvoerder van de retailer, meldt het Duitse persbureau DPA. De winkelsluitingen zijn onderdeel van de herstructurering van de retailer, die kampt met dalende verkopen.

Het gaat om filialen in onder andere Berlijn, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen en Bayern. “We controleren voortdurend ons winkelnetwerk en beslissen op basis van locatieafhankelijke marktanalyses of we een filiaal gaan moderniseren, sluiten of openen, aldus de woordvoerder, schrijft DPA. Het aantal winkelsluitingen zou dus nog kunnen toe- of afnemen in de loop van het jaar.

Om hoeveel getroffen werknemers het gaat, is onbekend. C&A zou er volgens DPA naar streven om gedupeerden banen in andere branches aan te bieden.