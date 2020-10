C&A debuteert 'Tiktok etalage' in België

Voor de heropening van de C&A flagshipstore in Antwerpen pakt het bedrijf uit met de allereerste Tik Tok window, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Hierin zullen verschillende Belgische influencers te zien zijn, die snel van outfit veranderen. De outfitchallenge, zoals dit soort filmpjes worden genoemd, is een populaire trend op het Tik Tok platform. Ook C&A consumenten kunnen deelnemen door in de paskamers dergelijke filmpjes op te nemen.

Naast een nieuw logo, gaat C&A ook aan de slag met een nieuw winkelconcept. De flagshipstore op de Meir in Antwerpen heeft in navolging van de winkel in het Zwitserse Zürich, nu ook een make-over gekregen. De winkel telt 3400 m2, verspreid over 3 verdiepingen en ligt nu meer in lijn met de nieuwe en strakkere huisstijl van het modemerk, zoals die eind augustus werd voorgesteld. Daarnaast wil het bedrijf duurzame aspecten naar voren brengen door middel van het gebruik van moswanden en planten op de winkelvloer, aldus het persbericht.

Beeld: C&A België