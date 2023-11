C&A wil 100 nieuwe winkels openen in Europa

Modeketen C&A gaat uitbreiden. "We willen de komende drie jaar 100 nieuwe winkels openen in Europa", aldus het nieuwe hoofd van Duitsland, Carsten Horn, in antwoord op een vraag van Duits nieuwsbureau DPA.

Volgens het bedrijf zijn de groeiplannen vooral gericht op Roemenië, Polen en Italië. Volgend jaar zullen er ook nieuwe vestigingen in Duitsland worden geopend, onder andere in Hamburg. Horn ziet ook potentieel in Berlijn en Oost-Duitsland. In 2024 worden er nog meer winkels geopend in Madrid, Amsterdam, Parijs en Milaan.

Het bedrijf geeft vooral de voorkeur aan locaties in de buurt van stadscentra. Horn wil zich in de toekomst richten op een nieuw winkelconcept. "We hebben het merk versterkt en gekeken naar wat klanten zoeken. Ze willen niet door zes verdiepingen met massa's textiel dwalen, maar willen tijdens het winkelen geïnspireerd worden en nieuwe outfits ontdekken. Minder massa in kledingrekken, meer podium voor mode."

C&A heeft momenteel 1300 winkels in 17 landen, waarvan bijna 400 in Duitsland. Volgens het bedrijf heeft het al twee derde van zijn winkels gemoderniseerd. Onlangs werden winkels in Hamburg, Heilbronn en Singen nieuw geopend of heropend.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.