Cap’n Crunch nieuwe agent en wholesalepartner voor Labfesh in Be-lux

Cap’n Crunch is de nieuwe wholesalepartner en agent van Labfresh in België en Luxemburg. Dat maakte de Vlaamse Franklin Clavie bekend op LinkedIn.

De agent vertegenwoordigt in die regio meerdere modemerken, waaronder Alley Docks, Jeff Tailoring, Koon, Lakor, Mustang en Reiko Paris.

Labfresh is het mannenmodemerk dat bekend werd met zijn overhemden van technische stoffen die waterafstotend, vlekwerend zijn en minder snel kreuken.