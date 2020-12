CBS: Detailhandel zet bijna 10 procent meer om in november

De detailhandel heeft in november 9,6 procent meer omzet gedraaid dan in november 2019, dat meldt het CBS in een nieuwsbericht. Het verkoopvolume lag 8,4 procent hoger, ook online is 55,5 meer omzet gedraaid.

In november groeide de omzet van winkels in de non-foodsector met 5,9 procent: “Na een kleine opleving in het tweede kwartaal kampten de kledingwinkels en de winkels in schoenen en lederwaren in november voor de tweede opeenvolgende maand met sterke omzetverliezen,” aldus het CBS.

Ook de online omzet steeg met 55,5 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Webwinkels hebben 43,9 procent meer omgezet, de online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 72,2 procent, zo meldt het CBS.