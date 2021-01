CBS: recordgroei in detailhandel in 2020, krimp in december

In 2020 heeft de detailhandel 5,9 procent meer omzet gedraaid dan in 2019, dat meldt het CBS. Het is de op een na hoogste groei van deze eeuw. Daarnaast is in 2020 online 43,5 procent meer omgezet. Het jaar eindigde echter in mineur: in december leed de detailhandel een omzetverlies van 3,1 procent.

Door de maatregelen tegen de verspreiding van corona zijn de verschillen binnen de detailhandel echter bijzonder groot, aldus het CBS. De foodsector zette 6,9 procent meer om, terwijl de omzet van de non-foodsector nagenoeg hetzelfde bleef. In december 2020 heeft de detailhandel 3,1 procent minder omgezet dan het jaar daarvoor, voornamelijk door de strenge lockdown waardoor veel non-foodwinkels hun deuren moesten sluiten, zo legt het CBS uit. “De omzet van de non-foodsector kromp met 22,6 procent, terwijl de omzet van de foodwinkels met 9,3 procent groeide. Daarnaast is in december online 58,3 procent meer omgezet.”

De sluiting medio december kwam hard aan voor veel non-foodwinkels, aldus CBS. “De omzet van de winkels in schoenen en lederwaren en de kledingwinkels kromp in december met respectievelijk 46,7 en 45,3 procent.”

De detailhandel realiseerde in 2020 een omzetstijging van 5,9 procent: Alleen in 2001 was die omzetstijging iets groter, ruim 6 procent. Online is 43,5 procent meer omgezet in 2020: dit is de hoogste groei sinds het begin van de publicatie van de onlineverkopen in 2014. Maar de lockdown bleef een groot effect hebben op de retailsector. “Winkels in kleding en de winkels in schoenen en lederwaren kwampten met zware verliezen, onder meer door de winkelsluitingen in het voorjaar en december.”