Chanel-winkel op Bond Street staat te koop

De Chanel-winkel op het Londense Bond Street staat te koop, zo meldt The Times. Het is een teken aan de wand dat het niet goed gaat met de retail in het luxesegment, maar ook een mooie test om te zien of er nog vertrouwen is in vastgoed in wat als vanouds als de meest luxueuze winkelstraat van Londen geldt.

De winkel is nu in handen van een Zweeds pensioenfonds en zij hebben vastgoedadviesbureau JLL als adviseur aangesteld om op zoek te gaan naar nieuwe kopers die kunnen bieden vanaf 240 miljoen pond (267,89 miljoen euro). De winkel is een van de paradepaardjes van Chanel en verkoopt op drie verdiepingen kleding, sieraden en beautyproducten van het luxemerk. Daarnaast zijn er paskamers voor VIP’s en is er een beautysalon voor makeovers in de winkel.

Het winkelgebied West End in Londen, waartoe ook Bond Street behoort, zag het aantal klanten sinds de pandemie sterk teruglopen, nu toeristen en kantoorpersoneel wegblijven. Toch werden er door luxemerken als Celine, Versace en Balenciaga wel nieuwe vastgoeddeals gesloten op Bond Street. The Times meldt dat Chanel mogelijk zelf de winkelruimte zou kunnen kopen, net als Prada, die ook zelf eigenaar is van hun winkel op Bond Street.

