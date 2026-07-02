Clarks breidt zijn winkelnetwerk uit in Europa

Clarks zet in op verdere groei in Europa en breidt zijn winkelnetwerk uit. Dat meldt het Britse schoenenmerk in een persbericht naar aanleiding van een winkelopening in Santangelo Outlet Village, Italië.

In totaal wil het bedrijf dit jaar tussen de vijftien en twintig nieuwe Europese winkels realiseren, waaronder vestigingen in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast laat het Britse schoenenbedrijf ook weten dat het de groothandelsactiviteiten in Europa heeft uitgebreid, met ten minste 120 nieuwe verkooppunten.

Voorts meldt Clarks dat het de marktaanpak voor Spanje verandert: na eerdere winkelopeningen in Barcelona en Bilbao, stuurt het bedrijf de markt voortaan vanuit een nieuw team en showroom in Madrid.

Clarks boekte in boekjaar 2025 weer positieve cijfers. Het bedrijf noteerde een operationele winst van 66,3 miljoen pond en sloot het jaar af zonder bankschuld, wat volgens Clarks ruimte biedt om verder te investeren.