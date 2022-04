Coca-Cola opent in Londen eerste modewinkel in Europa

Coca-Cola heeft in Londen zijn eerste modewinkel in Europa geopend, dat vermeldt het merk in een persbericht. De Europese winkel komt na het succes van eerder geopende Coca-Cola retail winkels in de Verenigde Staten.

De winkel zal maandelijks een nieuwe gelimiteerde editie aan producten lanceren die voortkomt uit samenwerkingen met andere merken, waaronder bijvoorbeeld Lee, Soho Grit, Alma de Ace, Bape, Herschel en Staple. Zo zullen er ook mode items ontworpen door het streetwear merk ‘Staple Pigeon’ van Jeff Staple te verkrijgen zijn.

Consumenten kunnen ook in de winkel terecht voor mode accessoires zoals hoeden, tassen, herbruikbare drinkflessen en tech-accessoires. Daarnaast kunnen zij in een ‘customisation centre’ terecht om hun persoonlijke blikjes te ontwerpen.

De winkel is te bezoeken op de Long Acre in de Londense wijk Covent Garden.

Image: Coca Cola

