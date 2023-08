Colorful Standard en Eastpak kondigen hun eerste samenwerking aan

Het Deense kledingmerk Colorful Standard en het Amerikaanse tassenmerk Eastpak slaan de handen ineen voor een eerste samenwerking: een limited edition collectie. Dat maken de merken bekend in een persbericht.

De collectie, die gemaakt is van 100 procent gerecycled polyester, bestaat geheel uit tassen in drie kenmerkende Eastpak-ontwerpen en zes kleurrijke basiskleuren, in monochrome tinten. De prijzen bedragen 32 euro voor een heuptasje, 70 euro voor een rugzak en 75 euro voor een weekendtas. De timing van het uitbrengen van de collectie zal niet geheel toevallig zijn. Die valt samen met de zomervakantie, een tijd waarin veel kinderen op zoek gaan naar een nieuwe schooltas.

Vorig jaar bracht Eastpak in september een samenwerking uit met Denham. Dit Nederlandse merk heeft toen de klassieke rugzak van Eastpak en een tote bag onder handen genomen. De Denham x Eastpak collectie combineerde denim panelen en sashiko stiksels met Eastpak’s moderne en functionele vormgeving.

Credits: Eastpak X Colorful Standard

